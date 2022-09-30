ВВС Италии перехватывают самолёты России возле границ Польши
Пресс-служба итальянских ВВС сообщила о фактах использования истребителей НАТО для перехвата российских самолётов возле польских границ.
В ночь на 30 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил Италии сообщила, что в рамках миссии НАТО по патрулированию границ союзных государств самолёт итальянских ВВС Eurofighter был поднят по тревоге для перехвата российских истребителей на подлёте к государственным границам Польши.
Примечательно, что днём ранее ВВС Италии уже сообщало о вылете самолётов для перехвата трёх российских истребителей возле польских границ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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