Bloomberg: ЕС планирует закрыть доступ к криптовалютным сервисам для россиян

Европейский союз планирует включить в новый пакет санкций ограничение доступа к криптовалютным сервисам для граждан России.

30 сентября информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на высокопоставленный источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщило о том, что новый пакет антироссийских санкций, предположительно, будет затрагивать цифровые активы россиян.

Отмечается, что Европейский союз планирует ввести запрет на предоставление криптокошельков, учетных записей или услуг по хранению криптовалют для российских граждан и организаций, которые зарегистрированы на территории России.