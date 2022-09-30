Daily Mail: британцы согласны с позицией Путина об отношении Запада к СНГ
Издание Daily Mail утверждает, что британские граждане согласились с мнением Владимира Путина о том, что коллективный Запад хочет спровоцировать конфликт на территории государств СНГ.
30 сентября Владимир Путин заявил, что геополитическими интересами Запада является разжигание цветных революций в странах СНГ, которые приводят к кровопролитным конфликтам. Читатели британского издания Daily Mail высоко оценили высказывание Путина, согласившись с такой позицией.
В частности, на портале Daily Mail появилось множество комментариев от британцев о том, что западные страны действительно разжигают революции по всему миру, однако делают это лишь потому что у Запада это получается лучше всего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Daily Mail: британцы согласны с позицией Путина об отношении Запада к СНГ
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