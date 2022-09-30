Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы

Министерство юстиции США обвинило Олега Дерипаску в обходе американских санкций, из-за чего бизнесмену угрожает тюремный срок.

30 сентября пресс-служба Министерства юстиции Соединённых Штатов сообщила, что российский предприниматель Олег Дерипаска с 2018 года нарушал американские санкции против себя с помощью двух нанятых помощник, одна из которых уже арестована. В соответствии с инкриминируемой Дерипаске статьёй максимальное наказание для российского бизнесмена составляет 20 лет тюрьмы.

При этом заключение под стражу Олега Дерипаски в США станет возможным лишь в том случае, если суд признает предпринимателя виновным.