Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы
Министерство юстиции США обвинило Олега Дерипаску в обходе американских санкций, из-за чего бизнесмену угрожает тюремный срок.
30 сентября пресс-служба Министерства юстиции Соединённых Штатов сообщила, что российский предприниматель Олег Дерипаска с 2018 года нарушал американские санкции против себя с помощью двух нанятых помощник, одна из которых уже арестована. В соответствии с инкриминируемой Дерипаске статьёй максимальное наказание для российского бизнесмена составляет 20 лет тюрьмы.
При этом заключение под стражу Олега Дерипаски в США станет возможным лишь в том случае, если суд признает предпринимателя виновным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы
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