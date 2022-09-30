SVT: высоковольтный кабель мог быть повреждён от взрыва на «Северном потоке-2»

Телеканал SVT утверждает, что высоководный подводный кабель в районе пролегания "Северного потока-2" моб быть повреждён в результате взрыва.

30 сентября телеканал SVT со ссылкой на аналитиков из Швеции сообщил, что в акватории между Польшей и Швецией мог быть повреждён высоковольтный подводный кабель. По данным SVT, причиной потенциального повреждения являются взрывы на российском газопроводе "Северный поток-2".

Днём ранее Владимир Путин заявил, что инциденты на российских "Северных потоках" являются актами международного терроризма и должны быть тщательно расследованы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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