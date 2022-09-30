Путин направил свои поздравления с Днём победы и Независимости Абхазии
Президент РФ Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Аслана Бжания и весь народ Абхазии с Днём победы и Независимости страны.
В пятницу, 30 сентября 2022 года, пресс-служба президента Абхазии сообщила, что президент России Владимир Путин направил поздравления в честь Дня победы и Независимости страны своему абхазскому коллеге Аслану Бжании и всему народу республики.
Отмечается, что Путин искренне пожелал Бжании крепкого здоровья и политических успехов, а всем гражданам Абхазии - мира и благополучия, которые необходимы в современной геополитической ситуации в мире.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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