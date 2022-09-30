Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей с Абхазией

Президент России Владимир Путин заявил об уверенности в успешном продолжении наращивании взаимовыгодных связей с Абхазией.

30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своего поздравления с Днём победы и независимости Абхазии заявил о своей уверенности в укреплении «всего комплекса конструктивных двусторонних связей на благо наших братских народов».

Путин отмечает, что взаимовыгодные российско-абхазские отношения развиваются «на основе принципов союзничества и стратегического партнёрства», что гарантирует неминуемый успех союза двух стран.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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