Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей с Абхазией
Президент России Владимир Путин заявил об уверенности в успешном продолжении наращивании взаимовыгодных связей с Абхазией.
30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своего поздравления с Днём победы и независимости Абхазии заявил о своей уверенности в укреплении «всего комплекса конструктивных двусторонних связей на благо наших братских народов».
Путин отмечает, что взаимовыгодные российско-абхазские отношения развиваются «на основе принципов союзничества и стратегического партнёрства», что гарантирует неминуемый успех союза двух стран.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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