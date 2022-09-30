Forbеs: потолок цен на нефть из России станет для Запада «завершающим смертельным ударом»

Эксперт Дэн Эберхард в своей статье Forbes рассказал, какие риски заключены в введении странами G7 потолка цен на российскую нефть.

Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхард в своем аналитическом обзоре для авторитетного журнала Forbes, привел аргументы, почему введение потолка цен станет «завершающим смертельным ударом» для Запада.

Автор публикации отмечает, что принимая решение, лидеры стран стран G7 не учли, что крупнейшие потребители российской нефти - Китай, Индия и Турция под планом введения ценового потолка не подписались.

В свою очередь Россия свою позицию четко обозначила. Поставок нефти странам, присоединившимся к плану, не будет.

Такая ситуация неизбежно приведет к росту цен на западных рынках, так как найти альтернативу российской нефти будет сложно. Стоимость сырой нефти может подскочить до $150 за баррель.

Эберхард подчеркнул, что если к небывалому подорожанию газа добавится астрономическая цена на нефть, энергетическая катастрофа для Запада станет неизбежной.