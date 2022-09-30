ЕС безуспешно пытается сократить счета за электроэнергию

Ограничение цен на газ или налогообложение сверхприбылей… На встрече в Брюсселе министры энергетики европейских стран должны принять меры, чтобы сдержать рост цен на газ и электроэнергию.

В пятницу, 30 сентября, министры энергетики европейских стран будут стремиться принять экстренные меры, чтобы остановить рост цен на газ и электроэнергию, чтобы справиться с рисками социального кризиса и банкротства предприятий в преддверии зимы.

Недопоставки из газопровода «Северный поток-1» вызвали новые опасения внутри блока, уже оправившегося от связанных с кризисом ценовых скачков.

На встрече в Брюсселе министры должны утвердить предложения, представленные в середине сентября Еврокомиссией, направленные на возврат части «сверхприбылей» производителей энергии для перераспределения их потребителям и снижение спроса на электроэнергию.

Но большинство государств-членов - 15, включая Францию, Бельгию, Италию и Испанию, считают, что нужно решать самую серьезную проблему. Они призывают к ограничению оптовых цен на газ на европейском рынке.

Эти страны хотят, чтобы эта мера распространялась на весь импорт газа, а не только на импорт газа из России.

По словам европейского дипломата, некоторые «все больше и больше нервничают» по поводу позиции Комиссии. Руководство Сообщества, как, к примеру, Германия, не хочет принимать такие меры, опасаясь, что ограничение цен поставит под угрозу европейские поставки, отговорив «надежных партнеров», таких как Норвегия или США, от поставок газа в интересах Азии.