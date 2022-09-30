Гражданин США погиб в результате ударов Ирана в Ираке

В результате иранских ударов, нанесенных в среду, 28 сентября, вооруженным формированиям иранской курдской оппозиции в Иракском Курдистане, погиб гражданин США.

«Мы можем подтвердить, что гражданин США был убит вчера в результате ракетного обстрела в иракском Курдистане», — заявил журналистам заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Он отказался сообщить какие-либо подробности об этом американском гражданине или точные обстоятельствах его смерти, сославшись на «семейные соображения».

«Мы осуждаем нарушение Ираном суверенитета и территориальной целостности Ирака», — добавил Патель, отметив, что США «продолжат применять санкции и принимать другие меры, чтобы положить конец дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе».

Как сообщает Тегеран, в результате этих взрывов «13 человек погибли, в том числе беременная женщина, и 58 получили ранения, в основном гражданские лица, включая детей в возрасте до 10 лет».