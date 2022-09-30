Путин объявляет независимость Запорожской и Херсонской областей

Путин подписал указы о независимости украинских регионов, которые находятся под контролем ВС России в пятницу.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсона и Запорожья, что является промежуточным шагом на пути к формальной аннексии этих территорий, сообщает Reuters.

«Приказываю признать государственный суверенитет и независимость» Запорожской и Херсонской областей, — говорится в документах.

В пятницу в 16:00 по мск в Кремле прошла церемония, в ходе которой была официально оформлена аннексия Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Россия уже признала независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в конце февраля, незадолго до начала наступления на Украине.

Владимир Путин выступил в пятницу по этому поводу с «объемной речью», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны созвал экстренное заседание своего Совета безопасности на пятницу.