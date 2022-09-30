Путин признал ошибки в частичной мобилизации для СВО

Президент России Владимир Путин признал ошибки в частичной мобилизации для миссии в Украине.

Путин заявил Совету безопасности России, что мужчин, призванных по ошибке, следует отправить домой.

На службу должны призываться только резервисты, прошедшие соответствующую подготовку и специализацию.

Ранее поступали многочисленные сообщения о том, что российских мужчин, не подпадающих под категории, указанные Кремлем, также заставляли проходить военную службу в зоне боевых действий.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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