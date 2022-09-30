Россия раскритиковала комментарии Гутерриша о присоединении областей Украины

Россия с возмущением отреагировала на комментарии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о планируемом присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Гутерриш не имеет права делать политические заявления от имени Организации Объединенных Наций в целом, заявили в Москве.

Напомним, что генеральный секретарь ООН назвал действия России «опасной эскалацией», которая поставит под угрозу перспективы мира в регионе.