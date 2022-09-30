Службы безопасности Германии оценили силу взрыва на «Северном потоке – 1» в 500 кг в тротиловом эквиваленте

Согласно сообщению Der Spiegel, органы безопасности Германии предполагают, что для повреждения газопровода «Северный поток -1» в Балтийском море использовались высокоэффективные взрывные устройства.

Расчеты показали, что для разрушения труб должны были быть использованы взрывные устройства, действие которых сравнимо с действием 500 килограммов тротила, сообщила издание.

В оценку также включены сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями, говорится в сообщении.

Совет НАТО, ЕС и представители правительств Швеции, Дании и Польши, среди прочих, предполагают преднамеренное действие как наиболее вероятную причину утечек.

В кругах службы безопасности ФРГ заявили, что водолазы или дистанционно управляемый робот, возможно, смогут оценить ущерб уже в выходные. В лучшем случае можно было бы сделать первоначальные выводы о типе взрыва под водой и использованных взрывчатых веществах.

За последние несколько дней на шведской и датской территории в Балтийском море на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», ведущих из России в Германию, было обнаружено несколько утечек. Хотя линии не работают, они заполнены газом по техническим причинам.