У Брэда Питта роман с супермоделью, снимавшейся в клипе Димы Билана

Звезда Голливуда не грустит после бурного разрыва с бывшей женой Анджелиной Джоли, и строит новые отношения с другой красавицей.

Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли особо не грустит. 58-летний голливудский актер закрутил роман с одной из самых красивых моделей - 31-летней Эмили Ратаковски, сообщает КП.

Эффектная брюнетка известна своими горячими фотосессиями, она также снималась в голливудских фильмах - например, вместе с Беном Аффлеком в ленте «Исчезнувшей».

Эмили также снимается и в клипах известных исполнителей. В 2012-м году она украсила собой видеоклип «Love Somebody» группы «Maroon 5», а в 2016-м году - клип Димы Билана «Неделимые».

Супермодель недавно рассталась с отцом сына Сильвестра, актером и режиссером Себастьяном Бир-Макклардом. По данным источника издания People, пара пока присматривается друг к другу. Между ними проскочила искра, однако Эмили еще не отошла от болезненного разрыва, и ведет себя осторожно.

Ей приятно внимание Питта, но они не страются торопить отношения. "Они проводят много времени вместе, - поделился инсайдер. - Друзья не уверены, что это серьезно".