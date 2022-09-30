У Брэда Питта роман с супермоделью, снимавшейся в клипе Димы Билана
Звезда Голливуда не грустит после бурного разрыва с бывшей женой Анджелиной Джоли, и строит новые отношения с другой красавицей.
Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли особо не грустит. 58-летний голливудский актер закрутил роман с одной из самых красивых моделей - 31-летней Эмили Ратаковски, сообщает КП.
Эффектная брюнетка известна своими горячими фотосессиями, она также снималась в голливудских фильмах - например, вместе с Беном Аффлеком в ленте «Исчезнувшей».
Эмили также снимается и в клипах известных исполнителей. В 2012-м году она украсила собой видеоклип «Love Somebody» группы «Maroon 5», а в 2016-м году - клип Димы Билана «Неделимые».
Супермодель недавно рассталась с отцом сына Сильвестра, актером и режиссером Себастьяном Бир-Макклардом. По данным источника издания People, пара пока присматривается друг к другу. Между ними проскочила искра, однако Эмили еще не отошла от болезненного разрыва, и ведет себя осторожно.
Ей приятно внимание Питта, но они не страются торопить отношения. "Они проводят много времени вместе, - поделился инсайдер. - Друзья не уверены, что это серьезно".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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У Брэда Питта роман с супермоделью, снимавшейся в клипе Димы Билана
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