Дмитрий Нагиев взял академический отпуск длиною в год
Знакомая актера и шоумена назвала причину исчезновения актера и шоумена с экранов Первого канала.
Несколько месяцев назад Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своем якобы отъезде из России.
«Для тех, кто спрашивает, где я - здесь я. Тем, кто предлагает уезжать - сам уезжай отсюда. Дима дома!» — это видео артиста появилось в соцсети еще весной.
Тем не менее, поклонники все равно обеспокоены исчезновением телеведущего из телеэфиров. Первый канал убрал его из шоу «Голос. дети» - как известно, теперь его будет вести Яна Чурикова.
"Дима взял академический отпуск на год! - сказала Рrozvezd Валерия, знакомая актера по телевизионной работе. - Он в России, занимается своими проектами. Но из эфира пока ушел, решил взять паузу на раздумья. В стране непростое время, и всем требуются усилия, чтобы сформировать свое отношение к происходящему. Всем нужны силы".
К слову, издание узнало, что программа «Голос. Дети» также убрана из сетки вещания, хотя ее запуск планировался в начале сезона.
«Время сложное, трудное, не располагающее к развлечениям, — объяснили журналистам Рrozvezd телевизионщики. — Но «Голос» не исчезнет, просто выйдет позже. Запись программы сейчас идёт в Останкино, и в шоу на самом деле участвует Яна Чурикова, а не Дмитрий Нагиев».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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