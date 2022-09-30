Опытные дачники объяснили, в чем огромная польза чесночной шелухи на огороде
Ее можно использовать для защиты овощей от многих болезней и вредителей, что в итоге благотворно сказывается на урожае.
Если луковую шелуху огородники используют довольно активно, то о чесночной часто забывают. Тогда как у чесночных отходов очень много возможностей для повышения урожайности.
Например, в сухих отходах этого овоща можно хранить морковь. Шелуха не дает развиться гнили и другим инфекциям, которые ведут к порче урожая.
Ее можно добавить в состав побелки для стволов плодовых деревьев. Чеснок усилит защитные свойства растений и поможет им бороться со многими вредителями.
Настой из шелухи чеснока противостоит тли, клещам, капустной белянке, морковной мухе и другим насекомым.
Ее также полезно класть в лунки при высадке рассады многих других овощных культур. Если мульчировать шелухой грунт под смородиной и крыжовником в период созревания ягод, можно избежать заражения кустов.
Настои из шелухи препятствуют прикорневой гнили у огурцов, кабачков, оберегают молодую рассаду от черной ножки и позволяют избежать пожелтения огуречных плетей. Если регулярно подкармливать этим составом морковь, она вырастет крупной и здоровой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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