СМИ узнали, что Борис Моисеев переписал всю недвижимость на своего директора

По словам приятеля, артист это сделал по совету Иосифа Кобзона, потому что Сергей Горох стал для него близким человеком.

Продюсер и руководитель концертной компании «Ру-концерт» Евгений Морозов рассказал КП, что гонорары у Бориса Моисеева долгое время были не самыми большими. Они стали расти после того, как артист выступил в дуэте с Людмилой Гурченкой.

"Этот проект придумал он сам, заработал на нем 7 миллионов долларов, - поделился Евгений Морозов.- Это был его звёздный час. Именно тогда Бориса стали приглашать на корпоративы, и платили им с Гурченко около 50 тысяч долларов".

Приятель Моисеева уточнил, что певец проживал один в небольшой московской квартире на Садовом.

"У него была ещё маленькая квартирка в Крылатском. Он мечтал ее сдать в аренду, чтобы был дополнительный доход, потому что после ссоры с Гурченко его кассовые концерты продавались плохо. Открытая им школа тоже разорилась, потом был финальный удар-инсульт", - по словам Морозова, певец тогда же и составил завещание.

Евгений Морозов уточнил, что ему об этом сообщил Иосиф Кобзон: "Боря все имущество переписал на своего директора Сергея Гороха. Родному брату ничего не хочет оставлять. Я Борю поддержал в этом решении. Думаю, это правильно, все же Горох с ним 24 часа в сутки вместе, самый близкий человек. Родственники про больного Борю даже не вспоминают", - передал слова Кобзона Евгений.

И отметил, что накануне первого инсульта Моисеев довольно халатно относился к своему здоровью.

"Он много пил - пытался заглушить одиночество, - поделился воспоминаниями приятель Моисеева. - Комплексовал по поводу внешности, сделал немало пластики. Это все, конечно, убило его здоровье".