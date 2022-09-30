Глава Совбеза Армении рассказал о контактах с ЦРУ
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил в соцсети о своих встречах с руководством ЦРУ США.
«Провëл рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли», — сообщил глава Совбеза.
При этом он не привел подробностей своих консультаций в Лэнгли. Известно, что встреча прошла во время рабочего визита делегации силовиков республики в США. В рамках визита состоялась также встреча с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер в Пентагоне.
Совет по национальной безопасности США ранее заявлял о намерении выступить посредником в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. С этой целью готовится встреча между участниками конфликта на высшем уровне.
Отмечается, что в июле в Ереване побывал и шеф ЦРУ США Уильям Бернс. Во время визита у него прошла встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лицензия «Турецкого потока» отозвана досрочно из-за санкций ЕС против России
Временной столицей Запорожской области станет Мелитополь
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
Госдума рассмотрит проекта закона, по которому заключенным будет засчитано десять дней лишения свободы за день участия в СВО
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией