Глава Совбеза Армении рассказал о контактах с ЦРУ

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил в соцсети о своих встречах с руководством ЦРУ США.

«Провëл рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли», — сообщил глава Совбеза.

При этом он не привел подробностей своих консультаций в Лэнгли. Известно, что встреча прошла во время рабочего визита делегации силовиков республики в США. В рамках визита состоялась также встреча с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер в Пентагоне.

Совет по национальной безопасности США ранее заявлял о намерении выступить посредником в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. С этой целью готовится встреча между участниками конфликта на высшем уровне.

Отмечается, что в июле в Ереване побывал и шеф ЦРУ США Уильям Бернс. Во время визита у него прошла встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.