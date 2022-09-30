Госдума рассмотрит проекта закона, по которому заключенным будет засчитано десять дней лишения свободы за день участия в СВО

С инициативой в Госдуму обратился парламент Башкирии, который представил проект организации участия заключенных в специальной военной операции на законных основаниях.

В предлагаемом документе, суды по согласию заключенного, могут предоставлять ему отсрочку от отбывания наказания, если тот намерен принять участие в военных действиях.

Как сообщает РИА Новости, «десять дней лишения свободы предлагается приравнять к одному дню военных действий».

Отсрочка от отбывания наказания на таких условиях не будет предоставляться осужденным педофилам и виновным в совершении ряда наиболее тяжких преступлений.