Иноагент Андрей Макаревич может лишиться российской пенсии

Звездный адвокат Алешкин считает, что порядок начисления социальных выплат при изменении законодательства может измениться.

По данным СМИ, перебравшемуся в Израиль на ПМЖ Андрею Макаревичу из России ежемесячно приходит пенсия в размере 50 тысяч рублей. Из них 30 тысяч рублей - московская надбавка за звание «Народный артист», сообщает Экспресс газета.

Эксперт рассказал изданию, что опальный артист может и потерять этот бонус от государства. По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, пенсия для таких артистов - заслуженная в соответствии с действующим законодательством. Но это может измениться.

«Это возможно при изменении законодательства. В таком случае можно изменить порядок начисления пенсий либо вовсе признать, что проживающие за границей более 6-ти месяцев теряют резидентство. Как следствие, они могут потерять свои надбавки и выплаты, включая пенсии. Но для этого, подчеркну, необходимы изменения действующего законодательства», - объяснил адвокат.

По словам правозащитника, сегодня по российским законам, человек в перемещении и месте жительства не ограничен.

«Это не исключает выплат, которые положены по закону. Но я считаю: если человек не проживает в РФ долгое время, нивелируется и его право на получение социальных пособий. Если он в России не живет, значит, эти пособия ему не нужны», - высказался Алешкин.