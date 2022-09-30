Правительство Германии одобрило экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Правительство Германии впервые с начала своего срока разрешило поставку техники и боеприпасов для истребителей в Саудовскую Аравию, воспользовавшись исключением из запрета на экспорт оружия в эту страну, сообщает DPA.

В результате одобренной сделки Саудовская Аравия, которая, как указывает dpa, является "весьма спорным заказчиком", получит оборудование и боеприпасы для истребителей Eurofighter и Tornado на сумму 36 млн евро. В рамках проекта европейского сотрудничества также будут поставлены запчасти для Airbus A330 MRTT на сумму 2,8 млн евро.

Предыдущее правительство Германии в значительной степени приостановило экспорт вооружений в Саудовскую Аравию, в том числе из-за ее участия в войне в Йемене и в убийстве журналиста и диссидента Джамаля Хашоджи.

Однако правительство также допустило исключения для совместных проектов с партнерами, что использовалось неоднократно, напоминает DPA. Экспортные лицензии являются частью совместных программ с Италией, Испанией и Великобританией.

Агентство отмечает, что канцлер Германии Олаф Шольц в минувшую субботу посетил Саудовскую Аравию, которая является одним из крупнейших в мире экспортеров энергоресурсов.

Разрешение на продажу оружия Саудовской Аравии подверглось резкой критике со стороны левого крыла Севима Дагделена, главы комитета Бундестага по иностранным делам. Она назвала это преступным деянием.