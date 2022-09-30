Влад Соколовский экстренно госпитализирован прямо со съемок «Звезд в Африке»
Инцидент случился после голосования на вылет. 31-летний исполнитель заявил, что у него появились резкие боли в животе.
Влад Соколовский пострадал во время реалити-шоу «Звезды в Африке». Как сообщает Космополитен, после голосования по номинантам на вылет певцу неожиданно стало плохо. Артист пожаловался на острую боль в животе.
Влад предпринял попытку подавить боль таблетками. Исполнитель мучился всю ночь, а утром участники проекта застали Соколовского в странном положении — вверх ногами. Продюсеры ТНТ испугались и поспешили вызвать медика.
«У меня газ гуляет по всему животу. Ложусь на левый бок - оно вправо. Если на правый, оно в другую сторону, тогда становится больнее», — пожаловался певец.
Врач прощупал живот звезды, и принял решение срочно отправить его в клинику. «В больнице сделаем УЗИ - чтобы исключить острую патологию», — объяснил необходимость такого хода медик.
Не все участники поверили в «нестерпимую» боль Влада Соколовского и назвали его симулянтом. Но, если проблема на самом деле окажется серьезной, Владу придется покинуть проект.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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