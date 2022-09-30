Россияне, прибывшие в Узбекистан, не будут высылаться из страны, если не нарушат закон
Мобилизация в РФ заставила многих россиян искать убежища в других странах. Узбекистан не стал исключением. Он готов оказать поддержку беженцам, если они будут законопослушны.
МИД Узбекистана заявил, что граждане, прибывшие из других государств и не совершившие правонарушения, не должны принудительно депортироваться из страны.
«В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию»
В Минобороны РФ подтвердили, что Россия не намерена требовать от Казахстана, Грузии и других стран принудительно возвращать российских граждан, убегающих от частичной мобилизации.
Опубликовано: Храмова Оксана
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