Артемьева объяснила свой отказ сниматься в продолжении сериала Сваты
Исполнительница одного из главных персонажей любимого народом сериала "Сваты" Людмила Артемьева назвала причину своего отказа от съёмок в новой части комедийной картины.
Звезда экрана и сцены Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву в комедийном сериале "Сваты", пояснила причину своего ухода из популярного телевизионного проекта.
Заслуженная артистка Российской Федерации заявила, что причиной ее поступка стал новый график, из-за которого Артемьева не может приезжать на съёмочную площадку.
Знаменитость рассказала в своих социальных сетях: "Поэтому я не закончила съемки в этом сериале. Я думала, что меня как персонажа сократят, но меня оставили".
Ранее появилась информация о том, что Людмила отказалась конфликтовать с исполнительницей роли внучки её героини Жени Ковалевой в "Сватах", актрисой Анной Кошмал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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