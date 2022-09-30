Артемьева объяснила свой отказ сниматься в продолжении сериала Сваты

Исполнительница одного из главных персонажей любимого народом сериала "Сваты" Людмила Артемьева назвала причину своего отказа от съёмок в новой части комедийной картины.

Звезда экрана и сцены Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву в комедийном сериале "Сваты", пояснила причину своего ухода из популярного телевизионного проекта.

Заслуженная артистка Российской Федерации заявила, что причиной ее поступка стал новый график, из-за которого Артемьева не может приезжать на съёмочную площадку.

Знаменитость рассказала в своих социальных сетях: "Поэтому я не закончила съемки в этом сериале. Я думала, что меня как персонажа сократят, но меня оставили".

Ранее появилась информация о том, что Людмила отказалась конфликтовать с исполнительницей роли внучки её героини Жени Ковалевой в "Сватах", актрисой Анной Кошмал.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 













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