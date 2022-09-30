СМИ рассказали о подробностях взрывов на «Северном потоке»
По информации газеты WSJ на "Северных потоках" произошли два взрыва мощностью 500 килограммов тротила каждый.
Уполномоченные представители Дании в среду на совещании стран-членов НАТО заявили, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", были повреждены в результате двух взрывов мощностью 500 килограммов тротила, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, предоставленную чиновниками.
Газета, ссылаясь на европейских чиновников, выдвигает версию о причастности России к данным инцидентам. Однако на совещании НАТО данная позиция не оглашалось из-за отсутствия дополнительных доказательств.
В свою очередь, Кремль не раз высказывался, что США является главным выгодополучателем от взрывов газопроводов.
В понедельник, 26 сентября, произошло ЧП в территориальных водах Дании рядом с островом Борнхольм - произошёл взрыв газопровода. Следом поступила информация от Шведской сторон, которая сообщило о аналогичном инциденте недалеко от своих приморских территорий. Оба инцидента сопровождались резким падением давления.
За произошедшими инцидентами последовала бурная международная реакция. Представители Дании, Германии и Швеции не исключают, что данные разрушения могут быть вызванные диверсиями.
Москва запросила информацию о произошедших ЧП сразу, как стало известно о произошедшем. Датские власти уведомили о произошедшем взрыве на месте утечке газа.
Опубликовано: Марчик Артём
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