По дыханию и потоотделению собаки понимают, что человек испытывает стресс

Эксперты из Королевского университета в Белфасте обнаружили новую способность у собак. Оказывается, они могут определять, кто из людей находится в состоянии стресса.

В рамках эксперимента у 36 добровольцев взяли образцы пота и выдыхаемого воздуха.

Сначала образцы брались в спокойном состоянии, вторая порция - после решения сложной задачи по математике.

Участникам исследования были предложены анкеты с вопросами об индивидуальном восприятии стресса.

К дальнейшему анализу были допущены образцы людей, у которых в процессе эксперимента наблюдались повышение давления и пульса.

На сбор материалов отвели 4 минуты. После этого образцы дали понюхать четырем собакам.

Все без исключения по одному только запаху сразу определили людей, которые испытывали стресс.