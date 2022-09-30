По дыханию и потоотделению собаки понимают, что человек испытывает стресс
Эксперты из Королевского университета в Белфасте обнаружили новую способность у собак. Оказывается, они могут определять, кто из людей находится в состоянии стресса.
В рамках эксперимента у 36 добровольцев взяли образцы пота и выдыхаемого воздуха.
Сначала образцы брались в спокойном состоянии, вторая порция - после решения сложной задачи по математике.
Участникам исследования были предложены анкеты с вопросами об индивидуальном восприятии стресса.
К дальнейшему анализу были допущены образцы людей, у которых в процессе эксперимента наблюдались повышение давления и пульса.
На сбор материалов отвели 4 минуты. После этого образцы дали понюхать четырем собакам.
Все без исключения по одному только запаху сразу определили людей, которые испытывали стресс.
Опубликовано: Храмова Оксана
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