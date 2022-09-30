Полиция Кишинева приняла меры в отношении протестующих против президента Санду

Полиция молдавской столицы заблокировала для участников протеста здание президентской администрации.

РАИ Новости передает, что молдавская полиция не пропустила сторонников оппозиционной партии "Шор", начавших очередную демонстрацию, к зданию администрации президента Майи Санду.

В Кишиневе вот уже 13 день не утихают протесты против действующего президента и правящей партии. Митингующие требуют проведения досрочных парламентских выборов и отставки главы государства.

В партии "Шор" считают, что действия полиции связано с прибытием в Кишинев еврокомиссара по вопросам бюджета Йоханеса Ханна. Власти не хотят, чтобы возникали лишние неприятные инциденты, убеждены оппозиционеры.