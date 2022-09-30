Полиция Кишинева приняла меры в отношении протестующих против президента Санду
Полиция молдавской столицы заблокировала для участников протеста здание президентской администрации.
РАИ Новости передает, что молдавская полиция не пропустила сторонников оппозиционной партии "Шор", начавших очередную демонстрацию, к зданию администрации президента Майи Санду.
В Кишиневе вот уже 13 день не утихают протесты против действующего президента и правящей партии. Митингующие требуют проведения досрочных парламентских выборов и отставки главы государства.
В партии "Шор" считают, что действия полиции связано с прибытием в Кишинев еврокомиссара по вопросам бюджета Йоханеса Ханна. Власти не хотят, чтобы возникали лишние неприятные инциденты, убеждены оппозиционеры.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Николаев пригласил в дом темноволосую красавицу на фоне слухов о разводе с женой Проскуряковой
Певец и композитор Игорь Николаев провёл вечер в обществе красавицы брюнетки после того, как появилась информация о его расставании с женой Юлией Проскуряковой. Музыкант пригласил незнакомку в свой дом.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Посла Беларуси выхвали в МИД Армении после заявления Макея о «дядях-тетях»
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Инфляция в еврозоне подскочила в сентябре до рекордных 10 процентов
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы