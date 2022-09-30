Байден заявил, что знает, как бороться с ураганами в критических штатах

Президент США Джо Байден считает, что существует связь между ураганами и вакцинацией населения от коронавируса.

Как заявил Байден, для штатов в которых обычно свирепствуют ураганы, чрезвычайно важна вакцинация.

«Хочу внести ясность. Если вы живете в штате, по которым часто проносятся ураганы, жизненно важная составляющая в подготовке к сезону ураганов – это вакцинация. Всё становится намного сложней, если вы не привиты, и по вам ударяет ураган или другая природная катастрофа», - сказал американский президент в своем обращении к американцам.

Ранее сообщалось, что надвигающийся на Флориду ураган «Иан» может стать самым разрушительным в истории США.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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