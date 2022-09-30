Букингемский дворец назвал официальную причину смерти королевы Елизаветы II
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Через 10 дней после похорон королевы была обнародована причина смерти монарха.
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. СМИ уже некоторое время сообщали об ухудшении здоровья монарха. 8 сентября 2022 года весь мир потрясло известие о ее смерти.
Однако до сих пор официальная причина смерти Елизаветы II была неизвестна. Через десять дней после похорон было опубликовано свидетельство о смерти.
Свидетельство о смерти было опубликовано правительственным департаментом Шотландии. Согласно содержащейся в нем информации, Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года в 15:10 по местному времени.
Причиной смерти была названа "старость". Таким образом, согласно отчету, Елизавета II скончалась за три часа до официального объявления о ее смерти.
В документе также указано, что свидетельство о смерти было подписано дочерью королевы, принцессой Анной. На момент ее смерти ее сын Чарльз также был рядом с королевой Елизаветой II.
Опубликовано: Николай Скира
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