Морское управление Дании заявило о пяти точках утечки из «Северных потоков»
По сообщению морского регулятора Дании, всего у острова Бронхольм на данный момент отмечается пять точек порыва газопроводом «Северный поток- 1» и «Северный поток- 2».
Ведомство обновило данные навигации для морских перевозчиков, где указало пять мест повреждения российских газопроводов.
Одно из мест находится к юго-востоку от острова Борнхольм на границе территориальных вод, а четыре остальных расположены северо-восточнее.
При этом отмечается, что три места утечки относятся к «Северному потоку -1», а две к «Северному потоку – 2».
Ранее спецслужбы Германии установили, что мощность взрыва на газопроводе «Северный поток – 1» у берегов Балтики равняется 500 кг в тротиловом эквиваленте.
Для изучения причин и условий взрыва создана специальная группа, которая будет изучать место повреждения с помощью водолазной группы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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