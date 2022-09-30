Морское управление Дании заявило о пяти точках утечки из «Северных потоков»

По сообщению морского регулятора Дании, всего у острова Бронхольм на данный момент отмечается пять точек порыва газопроводом «Северный поток- 1» и «Северный поток- 2».

Ведомство обновило данные навигации для морских перевозчиков, где указало пять мест повреждения российских газопроводов.

Одно из мест находится к юго-востоку от острова Борнхольм на границе территориальных вод, а четыре остальных расположены северо-восточнее.

При этом отмечается, что три места утечки относятся к «Северному потоку -1», а две к «Северному потоку – 2».

Ранее спецслужбы Германии установили, что мощность взрыва на газопроводе «Северный поток – 1» у берегов Балтики равняется 500 кг в тротиловом эквиваленте.

Для изучения причин и условий взрыва создана специальная группа, которая будет изучать место повреждения с помощью водолазной группы.