Лиз Трасс заявила, что Лондон «никогда не примет аннексию» украинских регионов
Соединенное Королевство «никогда не примет аннексию» Россией четырех украинских областей, которую Владимир Путин должен ратифицировать в пятницу, 30 сентября, предупредила премьер-министр Лиз Трасс.
В своем заявлении британский премьер-министр обвинила российского президента в применении «грубой силы для изменения международных границ».
«Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих народов, и мы никогда не примем Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области как что-то иное, кроме территории Украины», — заявила Лиз Трасс, добавив: «Мы не можем позволить Путину изменить международные границы грубой силой. Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну».
Ранее о своем отказе принять независимость подконтрольных России Херсонской и Запорожской областей заявило МИД Чехии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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