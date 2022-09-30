"Нет желания нравиться, но есть желание жить!": Вера Брежнева рассказала, как ей живется вне родины
Экс-солистку "Виагры" беспокоят эмоциональные скачки. Это проявляется, например, в безразличии к своей внешности, которое в последнее время замечает у себя Вера Брежнева.
Звезда рассказала фанатам о том, что происходит в ее заграничной жизни вдали от родины.
После начала военного конфликта на Украине, певица переехала в Италию. Там она неплохо устроилась, и всего "за два часа" смогла собрать бабушке на ремонт.
Здесь же Вера закончила создание новой вокальной композиции. Дочка Брежневой, 13-летняя Сара Киперман, по словам артистки, проявляет заметные успехи в учебе.
Сама украинская певица почти не выходит на связь после отъезда из России. Она несколько раз побывала в Польше, где проявила себя как волонтер на складе.
Между тем, Вера Брежнева регулярно публикует свои фото новые фото после переезда за границу.
Артистка поделилась с поклонниками тем, что происходит у нее в душе, рассказала, что перестает заботиться о своем внешнем виде, но ничуть не переживает за это.
«Сейчас чувствую себя настоящей, как никогда. Без панцирей и масок, честной с собой, ранимой, наполненной любовью, вселенской нежностью и светом. Мы уже никогда не будем такими же, как прежде. Уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Нет желания нравиться, но есть желание жить!»
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
Николаев пригласил в дом темноволосую красавицу на фоне слухов о разводе с женой Проскуряковой
Певец и композитор Игорь Николаев провёл вечер в обществе красавицы брюнетки после того, как появилась информация о его расставании с женой Юлией Проскуряковой. Музыкант пригласил незнакомку в свой дом.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
«Справедливая Россия» предложила ввести военный налог для тех, кто не подлежит мобилизации
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Посла Беларуси выхвали в МИД Армении после заявления Макея о «дядях-тетях»
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы