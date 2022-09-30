"Нет желания нравиться, но есть желание жить!": Вера Брежнева рассказала, как ей живется вне родины

Экс-солистку "Виагры" беспокоят эмоциональные скачки. Это проявляется, например, в безразличии к своей внешности, которое в последнее время замечает у себя Вера Брежнева.

Звезда рассказала фанатам о том, что происходит в ее заграничной жизни вдали от родины.

После начала военного конфликта на Украине, певица переехала в Италию. Там она неплохо устроилась, и всего "за два часа" смогла собрать бабушке на ремонт.

Здесь же Вера закончила создание новой вокальной композиции. Дочка Брежневой, 13-летняя Сара Киперман, по словам артистки, проявляет заметные успехи в учебе.

Сама украинская певица почти не выходит на связь после отъезда из России. Она несколько раз побывала в Польше, где проявила себя как волонтер на складе.

Между тем, Вера Брежнева регулярно публикует свои фото новые фото после переезда за границу.

Артистка поделилась с поклонниками тем, что происходит у нее в душе, рассказала, что перестает заботиться о своем внешнем виде, но ничуть не переживает за это.