30 сентября международный день переводчиков и день святого Иеронима у католиков
С 1991 года все переводчики мира празднуют свой праздник. День избран не случайно, поскольку в этот день христиане-католики отмечают день святого Иеронима.
С 1991 года все переводчики мира празднуют свой профессиональный праздник. День избран не случайно, поскольку в этот день христиане-католики отмечают день святого Иеронима.
Признанный святым Иероним жил на рубеже 4-5 веков от Рождества Христова и отличался благочестием. мужчина знал много языков, усердно молился Богу, в поисках благодати и откровения несколько лет жил в пустынной местности как отшельник.
Всю свою жизнь Иероним считал собственным долгом нести слово Господне людям, но читать Библию в то время могли не все грамотные граждане Римской империи.
И Иероним возложил на себя поистине тяжкий крест перевода Библии на латинский язык. Именно за полный перевод слова Господа церковь и причислила благочестивца к лику святых.
Скончался Иероним 30 сентября 420 года, именно в этот день и стали отмечать переводчики свой профессиональный праздник.
Опубликовано: Staalker
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