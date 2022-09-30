30 сентября международный день переводчиков и день святого Иеронима у католиков

С 1991 года все переводчики мира празднуют свой праздник. День избран не случайно, поскольку в этот день христиане-католики отмечают день святого Иеронима.

С 1991 года все переводчики мира празднуют свой профессиональный праздник. День избран не случайно, поскольку в этот день христиане-католики отмечают день святого Иеронима.

Признанный святым Иероним жил на рубеже 4-5 веков от Рождества Христова и отличался благочестием. мужчина знал много языков, усердно молился Богу, в поисках благодати и откровения несколько лет жил в пустынной местности как отшельник.

Всю свою жизнь Иероним считал собственным долгом нести слово Господне людям, но читать Библию в то время могли не все грамотные граждане Римской империи.

И Иероним возложил на себя поистине тяжкий крест перевода Библии на латинский язык. Именно за полный перевод слова Господа церковь и причислила благочестивца к лику святых.

Скончался Иероним 30 сентября 420 года, именно в этот день и стали отмечать переводчики свой профессиональный праздник.