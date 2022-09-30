Посла Беларуси выхвали в МИД Армении после заявления Макея о «дядях-тетях»

После заявления главы МИД Беларуси об изменчивой позиции Еревана МИД Армении вызвало посла Беларуси.

Напомним, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей ранее подверг критике заигрывание правительства Армении с США на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси.

«Подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно», — отметил глава белорусской дипломатии.

Глава белорусской дипмиссии в Ереване Александр Конюк был приглашен в МИД Армении. Там ему выразили свою озабоченность и ряд замечаний по случаю заявления Владимира Макея.