Посла Беларуси выхвали в МИД Армении после заявления Макея о «дядях-тетях»
После заявления главы МИД Беларуси об изменчивой позиции Еревана МИД Армении вызвало посла Беларуси.
Напомним, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей ранее подверг критике заигрывание правительства Армении с США на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси.
«Подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно», — отметил глава белорусской дипломатии.
Глава белорусской дипмиссии в Ереване Александр Конюк был приглашен в МИД Армении. Там ему выразили свою озабоченность и ряд замечаний по случаю заявления Владимира Макея.
Опубликовано: Тарас Медведев
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