Денис Пушилин рассказал о непростой обстановке у Красного Лимана
Глава ДНР подтвердил информацию российских блогеров о сложной обстановке у населенного пункта Красный Лиман.
Пушилин сообщил, что союзные силы «частично окружены» в районе Лимана.
«Сейчас Лайман частично окружен. Дорога на Сватово находится под нашим контролем, но периодически обстреливается», — сообщил он в Telegram.
Близлежащие к Лиману села Ямполь и Дробычево «не находятся под контролем» союзных сил, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ДНР прибыли первые резервисты из числа частично мобилизованных. После подготовки в ДНР они направятся для выполнения задач СВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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