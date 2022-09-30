Денис Пушилин рассказал о непростой обстановке у Красного Лимана

Глава ДНР подтвердил информацию российских блогеров о сложной обстановке у населенного пункта Красный Лиман.

Пушилин сообщил, что союзные силы «частично окружены» в районе Лимана.

«Сейчас Лайман частично окружен. Дорога на Сватово находится под нашим контролем, но периодически обстреливается», — сообщил он в Telegram.

Близлежащие к Лиману села Ямполь и Дробычево «не находятся под контролем» союзных сил, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДНР прибыли первые резервисты из числа частично мобилизованных. После подготовки в ДНР они направятся для выполнения задач СВО.