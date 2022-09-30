Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Пресс-служба РПЦ сообщила, что Патриарх Кирилл сдал положительный тест на заболевание COVID-19.
30 сентября председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Патриарх Кирилл заразился вирусной инфекцией COVID-19.
Отмечается, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не примет участие в запланированных мероприятиях, которые должны были состояться в ближайшее время, из-за назначенного врачами постельного режима и изоляции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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