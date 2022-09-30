Выгодный бартер: десять дней тюремного срока меняют на день участия в войне
Башкирский парламент предложил Госдуме отправлять заключенных в зону военных действий. Воевать с Украиной отбывающие срок начнут, если изъявят на то желание.
По мнению Константина Толкачева, председателя регионального парламента, защищая интересы России в военной операции на Украине, заключенные смогут искупить вину перед родиной и обществом. Участие в войне может заменить собой наказание в тюрьме.
Из сообщения регионального госсобрания-курултая:
«Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений»
Ранее в Телеграме распространили видеоролик, где неизвестный мужчина предлагал заключенным стать участниками ЧВК - частной военной компании "Вагнер".
Заключенным обещали помилование через полгода службы. Создателем ЧВК оказался Евгений Пригожин, владелец компании "Конкорд".
Опубликовано: Храмова Оксана
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