Выгодный бартер: десять дней тюремного срока меняют на день участия в войне

Башкирский парламент предложил Госдуме отправлять заключенных в зону военных действий. Воевать с Украиной отбывающие срок начнут, если изъявят на то желание.

По мнению Константина Толкачева, председателя регионального парламента, защищая интересы России в военной операции на Украине, заключенные смогут искупить вину перед родиной и обществом. Участие в войне может заменить собой наказание в тюрьме.

Из сообщения регионального госсобрания-курултая:

«Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений»

Ранее в Телеграме распространили видеоролик, где неизвестный мужчина предлагал заключенным стать участниками ЧВК - частной военной компании "Вагнер".

Заключенным обещали помилование через полгода службы. Создателем ЧВК оказался Евгений Пригожин, владелец компании "Конкорд".