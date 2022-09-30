Лукашенко: мира на Украине можно достичь за несколько дней

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что если европейцы захотят решить конфликт на Украине мирным путём, то достичь этого можно за несколько дней.

30 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе приёма верительных грамот послов 11 государств заявил том, что европейские страны могут положить конец украинскому конфликту в течение нескольких дней, но при условии того, что они действительно этого захотят.

Лукашенко также отметил, что белорусское государство никогда не являлось источником угроз для суверенитета и независимости других стран и не планирует становиться им ни при каких обстоятельствах.