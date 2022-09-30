Гинзбург: Пугачева приезжала в Россию продать свой замок в Грязях

По словам продюсера Гинзбурга, возвращение Аллы Пугачевой в Россию связано с продажей ее недвижимости, в том числе особняка в Грязях.

В комментарии Solenka.info Гинзбург заявил, что Пугачева продает свои апартаменты в Москве и особняк.

Как считает продюсер, короткое возвращение на родину связано лишь с финансовыми вопросами. То, что Примадонна отдала детей в школу было лишь отвлекающим маневром.

Известно, что особняк в деревне Грязи оценивается риелторами в 10 миллионов долларов.