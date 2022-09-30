Брежнева призналась, что после отъезда из РФ не может обрести душевный покой
Известная в России исполнительница с украинскими корнями Вера Брежнева решила рассказать, как ей живётся за рубежом. Артистка призналась, что покинув РФ, не может избавиться от постоянного чувства тревоги.
Известная певица Вера Брежнева не стала оставаться в российском государстве после объявления о спецоперации РФ в Украине. На днях знаменитость поделилась информацией о том, как проходят её будни за рубежом.
В настоящее время экс-солистка группы "ВИА Гра" проживает в Италии вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Константином Меладзе.
Звезда сцены и экрана уже успела попробовать свои силы как волонтер в Польше, оказывая помощь беженцам из Украины обустроиться в новых условиях.
К сожалению, поддерживая своих земляков, сама артистка не может найти душевного покоя и умиротворения.
Брежнева поведала в личном блоге и о своих успехах: "Хочется писать о хорошем. За два часа собрали бабуле на ремонт, что у дочки успехи в школе, что горжусь своими друзьями, что песню закончила".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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