Брежнева призналась, что после отъезда из РФ не может обрести душевный покой

Известная в России исполнительница с украинскими корнями Вера Брежнева решила рассказать, как ей живётся за рубежом. Артистка призналась, что покинув РФ, не может избавиться от постоянного чувства тревоги.

Известная певица Вера Брежнева не стала оставаться в российском государстве после объявления о спецоперации РФ в Украине. На днях знаменитость поделилась информацией о том, как проходят её будни за рубежом.

В настоящее время экс-солистка группы "ВИА Гра" проживает в Италии вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Константином Меладзе.

Звезда сцены и экрана уже успела попробовать свои силы как волонтер в Польше, оказывая помощь беженцам из Украины обустроиться в новых условиях.

К сожалению, поддерживая своих земляков, сама артистка не может найти душевного покоя и умиротворения.

Брежнева поведала в личном блоге и о своих успехах: "Хочется писать о хорошем. За два часа собрали бабуле на ремонт, что у дочки успехи в школе, что горжусь своими друзьями, что песню закончила".