Песков сообщил, что присоединенные территории станут частью Союзного государства

Луганская и Донецкая республики станут частью России и ее суверенной территорией заявил в пятницу, 30 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков.

«ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о Союзном государстве», - отметил пресс-секретарь Кремля.

По словам Пескова, нападение на территорию, которая вошла в состав Российской Федерации «будет расцениваться, как акт агрессии в отношении России и никак иначе».