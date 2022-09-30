Песков сообщил, что присоединенные территории станут частью Союзного государства
Луганская и Донецкая республики станут частью России и ее суверенной территорией заявил в пятницу, 30 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков.
«ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о Союзном государстве», - отметил пресс-секретарь Кремля.
По словам Пескова, нападение на территорию, которая вошла в состав Российской Федерации «будет расцениваться, как акт агрессии в отношении России и никак иначе».
Опубликовано: Тарас Медведев
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