Лукашенко рассказал, как достичь мира в Украине за несколько дней

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как быстро закончить конфликт в Украине.

Белорусский президент рассказал о своем видении того, как за несколько дней достичь мира в украинском конфликте.

По словам главы Республики Беларусь Александра Лукашенко, мира в первую очередь должна захотеть Европа.

Также Лукашенко отметил, что Беларусь никогда не была и не будет угрозой для безопасности других стран.

"Белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Так будет и впредь", - заявил белорусский лидер.

Более того, добавил он, Беларусь делает все возможное для остановки кровопролития в соседней стране.