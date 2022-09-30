Лукашенко рассказал, как достичь мира в Украине за несколько дней
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как быстро закончить конфликт в Украине.
Белорусский президент рассказал о своем видении того, как за несколько дней достичь мира в украинском конфликте.
По словам главы Республики Беларусь Александра Лукашенко, мира в первую очередь должна захотеть Европа.
Также Лукашенко отметил, что Беларусь никогда не была и не будет угрозой для безопасности других стран.
"Белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Так будет и впредь", - заявил белорусский лидер.
Более того, добавил он, Беларусь делает все возможное для остановки кровопролития в соседней стране.
Опубликовано: Николай Скира
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