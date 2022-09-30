Добронравов пресёк Кошмал, пытавшуюся снова раздуть конфликт, вспыхнувший между актёрами с началом спецоперации

Фёдоров Добронравов не стал отвечать на выпады своей экранной внучки Анны Кошмал, тем самым угомонив актрису из Украины.

Конфликт между коллегами по кинопроекту "Сваты" Анной Кошмал и Фёдором Добронравовым вспыхнул с запуском спецоперации России на Донбассе.

Добронравов пресёк попытки своей внучки по сериалу. Кошмал пышет гневом по отношению к своим коллегам по съемочной площадке.

Фёдор Викторович одной фразой свёл старания актрисы на нет.

Звезда экрана в беседе Teleprogramma.pro на вопрос о том, как он относится к выпадам Анны, заявил: "В первый раз слышу. Я - артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею".