Добронравов пресёк Кошмал, пытавшуюся снова раздуть конфликт, вспыхнувший между актёрами с началом спецоперации
Фёдоров Добронравов не стал отвечать на выпады своей экранной внучки Анны Кошмал, тем самым угомонив актрису из Украины.
Конфликт между коллегами по кинопроекту "Сваты" Анной Кошмал и Фёдором Добронравовым вспыхнул с запуском спецоперации России на Донбассе.
Добронравов пресёк попытки своей внучки по сериалу. Кошмал пышет гневом по отношению к своим коллегам по съемочной площадке.
Фёдор Викторович одной фразой свёл старания актрисы на нет.
Звезда экрана в беседе Teleprogramma.pro на вопрос о том, как он относится к выпадам Анны, заявил: "В первый раз слышу. Я - артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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