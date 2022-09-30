Топ-4 способа использования опавших листьев на даче

Осень ставит перед многими дачниками проблему как утилизировать опавшие листья. дело это трудоемкое, да, случается, и финансово затратное.

Вот только утилизировать то, что может принести в хозяйстве пользу, далеко не обязательно. Опавшие листья содержат не только много углерода, но и клетчатки, которая служит прекрасной едой для полезных для почвы бактерий. Так что они являются прекрасной основой для компоста.

Листовой перегной еще один прекрасный вариант использования желтого осеннего ковра. Они прекрасно улучшают почву посредством своей пористой структуре. Особенно полезным листовой перегной окажется для тяжелых плотных почв. при этом улучшается воздухообмен, улучшается питание корней и защита от вредителей.

Мульчирование садовых насаждений посредством опавших листьев тоже достойный способ их применения. Такая мульча хорошо поддерживает постоянную температуры почвы и удерживает влагу. А как бонус насыщает землю питательными веществами.

Ну и опавшие разноцветные листья являются прекрасным средством садового и дачного декора.