Лукашенко: Беларусь никогда не нападет на Украину

Белорусский президент заверил Украину, что со стороны нашей стране никогда не будет исходить угроза.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь никогда не будет угрожать безопасности Украины.

Лукашенко напомнил, что Беларусь никогда в своей истории не была инициатором ни одного вооруженного конфликта.

По словам белорусского лидера, и в дальнейшем не нужно думать, что наша страна на кого-то будет нападать.

"Белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Так будет и впредь. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.