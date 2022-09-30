ВКС России уничтожили украинские цеха по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У»

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении российской авиацией украинских цехов по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У» в Днепропетровске.

В пятницу, 30 сентября 2022 года, представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга оборонного ведомства заявил об успешном уничтожении цехов по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У» для Вооружённых сил Украины.

Конашенков уточнил, что уничтожение украинских цехов произошло в районе населённого пункта Днепропетровска в результате высокоточного удара российских воздушно-космических сил.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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