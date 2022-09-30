Продюсер Гинсбург объяснил, зачем Пугачёва приезжала в Москву

Для музыкального продюсера Владимира Гинсбурга отъезд певицы Аллы Пугачёвой за границу неожиданностью не стал. Он утверждает, что на родину артистка приезжала только для того, чтобы продать свою недвижимость.

Музыкальный продюсер Владимир Гинзбург сообщил, что перед тем, как уехать из из России исполнительница Алла Пугачева выставила на продажу столичную квартиру и особняк в деревне Грязь.

По словам Гинсбурга, продажа имущества и была целью визита артистки в родное государство.

Чуть раньше сообщалось, что недавно вернувшаяся на родину Пугачева, снова отправилась за рубеж. Очередной отъезд знаменитости возмутил ее соотечественников.

Бытует мнение, что в Россию Алла Борисовна возвращалась для того, чтобы "прощупать почву" и наладить пошатнувшиеся связи со старыми знакомыми по шоу-бизнесу.

Продюсер же утверждает, что визит звезды сцены в РФ носил только финансовые цели.