Заместитель военкома Санкт-Петербурга в 10 раз ошибся с количеством выданных повесток
В военном комиссариате Санкт-Петербурга ошиблись, огласив количество выданных повесток гражданам, подлежащим мобилизации.
Оглашая сведения о количестве врученных повесток гражданам, подлежащим частичной военной мобилизации в Санкт-Петербурге, заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов ошибся, сказав, что их было 80 тысяч. Реальная цифра оказалась в 10 раз меньше - 8 тысяч.
"Призвано более 30% от общего плана по частичной мобилизации", — сказал Абзалов.
Заместитель военкома подчеркнул, что призыву подлежат только граждане с годностью А и Б в военном билете.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Путин объявил жителей Херсона, Запорожья и Донбасса гражданами России
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Проклова заявила, что не жалеет о своих признаниях о домогательствах Табакова
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы