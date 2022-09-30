Заместитель военкома Санкт-Петербурга в 10 раз ошибся с количеством выданных повесток

В военном комиссариате Санкт-Петербурга ошиблись, огласив количество выданных повесток гражданам, подлежащим мобилизации.

Оглашая сведения о количестве врученных повесток гражданам, подлежащим частичной военной мобилизации в Санкт-Петербурге, заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов ошибся, сказав, что их было 80 тысяч. Реальная цифра оказалась в 10 раз меньше - 8 тысяч.

"Призвано более 30% от общего плана по частичной мобилизации", — сказал Абзалов.

Заместитель военкома подчеркнул, что призыву подлежат только граждане с годностью А и Б в военном билете.