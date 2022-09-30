Десятки тысяч британцев требуют провести досрочные парламентские выборы
По данным социологического исследования компании YouGov уже 167 тысяч британцев подписали петицию о переизбрании парламента.
Бритнацы требуют досрочных парламентских выборов на фоне экономического и политического кризиса в стране.
Более сорока процентов опрошенных заявили, что считают лидера лейбористов Стармера более достойным исполнять должность премьер-министра, чем избранную Лиз Трасс.
Действующего премьера поддержали только 15%, еще 37% затруднились ответить, сообщили в компании.
На фоне энергетического кризиса и падения доходов населения британцы значительно утратили доверие к правительству и правящей партии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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